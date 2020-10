Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Die Bundespolizei ermittelt

Erfurt (ots)

Am späten Abend des 06.10.2020 bei der Bestreifung des Hauptbahnhofs in Erfurt, kam ein Mann auf die Bundespolizei zu und bat um Hilfe. Der 26-jährige Ägypter gab an, dass ihm seine Umhängetasche am Bahnhof in Berlin gestohlen wurde. Die Beamten nahmen den Mann zur Anzeigenaufnahme mit auf die Dienststelle. Eine Überprüfung ergab, dass er als Betäubungsmittel-Händler bekannt ist, als vermisste Person einer geschlossenen Einrichtung gesucht wird und seine aufenthaltsrechtliche Duldung in Deutschland bereits abgelaufen ist. Auf die Nachfrage, ob er Betäubungsmittel mit sich führt, gab er freiwillig eine geringe Menge Marihuana heraus. Es wurden strafprozessuale Maßnahmen getroffen und abschließend ins Katholische Krankenhaus in Erfurt gebracht.

