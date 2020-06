Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 29.06.2020

Goslar (ots)

Kennzeichen gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichen GS - FS 800 eines auf einem Grundstück in der Waldenburger Strasse abgestellten VW T4. Bei dieser Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp zwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Dach einer Schutzhütte beschädigt.

Langelsheim. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Dach der Schutzhütte auf dem Gelände eines Angelsportvereins bei den Fischteichen an der L 515 und warfen zudem einige Bänke in den dortigen Teich. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. dreihundert Euro. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

Tretboote offenbar unberechtigt genutzt.

Langelsheim. In der Zeit von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 08.00 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter die Gliederkettensicherung zweier am Bootsanleger der Innerstetalsperre an der L 515 befindlicher Tretboote und dürfte diese in der Folgezeit offenbar auch genutzt haben. Sie konnten letztendlich im Bereich der Staumauer festgestellt werden. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. dreißig Euro. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

