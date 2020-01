Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (114) Serie von Sachbeschädigungen in Langwasser scheint geklärt

Nürnberg (ots)

Seit April 2019 ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Langwasser eine Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd gelang es nun einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Im Zeitraum von April 2019 bis in den Januar 2020 kam es in mindestens 47 Fällen zu Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen im so genannten Wettersteinviertel in Langwasser. In allen Fällen zerkratzte ein Unbekannter die parkenden Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 90.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd gelang es nun nach intensiven Ermittlungen und einem Zeugenhinweis einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich hierbei um einen in Langwasser wohnenden Rentner. Gegen den Mann wurden nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell