Polizei Hagen

POL-HA: 92-Jähriger fährt im Audi über Mittelinsel

Bild-Infos

Download

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 04.11.2020, kam es zu einem Unfall in der Eilper Straße. Dort fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 10:20 Uhr ein 92-Jähriger aus Richtung Stadthalle kommend in Richtung Eilpe. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen PKW. Der Hagener fuhr frontal über eine Querungshilfe für Fußgänger. Dabei knickten beide Schilder der Verkehrsinsel ab und Steine rissen durch den Aufprall. Auch der Audi wurde durch den Aufprall stark beschädigt und musste später abgeschleppt werden, da unter anderem ein Reifen geplatzt war. Der 92-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Hagener Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell