POL-NB: Brand in der Wolgaster Landstraße in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald meldete der Polizei am 01.10.2020, um 02.11 Uhr, einen Brand in der Wolgaster Landstraße in Greifswald. Es brannte, auf einem mit einem Einfamilienhaus und Nebengebäude bebauten Grundstück, ein Holzschuppen mit darin abgestellten Personenkraftwagen und Kleinkrafträdern. Die eingesetzten Löschkräfte der Feuerwehr (24 Kameraden Berufsfeuerwehr Greifswald und FFW Greifswald mit 7 Löschfahrzeugen)versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser zu verhindern. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten musste die Wolgaster Landstraße voll gesperrt werden. Durch Beamte des PHR Greifswald wurden 7 Personen aus angrenzenden 3 Wohnhäusern vorsorglich evakuiert. Mit Abschluss der Löscharbeiten können diese in die jeweiligen Wohnbereiche zurückkehren. Nach erster Lageeinschätzung ist von einer Brandstiftung auszugehen. Personen kamen durch den Brand nicht zu schaden. Der Sachschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden. Vom Brand betroffen war ein Holzschuppen mit 150 qm Fläche samt Werkstattinterieur, darin abgestellte 4 Kleinkrafträder der Marke Simson sowie 1 PKW Trabant. Durch die Brandwirkung nahm zudem eine Hausfassade Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach sachdienlichen Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich beim PHW Greifswald unter der Telefonnummer 03834540224 oder jeder anderen Polizeidienststelle optional auch via Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Torsten Blauch Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

