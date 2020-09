Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Ückeritz (PHR Heringsdorf/Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Heringsdorf (ots)

Am 29.09.2020 wurde von der Rettungsleitstelle der Feuerwehr des Landkreises Vorpommern-Greifswald gegen 18:45 Uhr eine starke Rauchentwicklungen in der Ückeritzer Wockingstraße in einem dort zum Teil leerstehenden Objekt gemeldet. Die zum Löscheinsatz gerufenen Kameraden der Feuerwehren aus Ückeritz und Loddin konnten den Brand eines Gebäudeteils des zum Teil leestehenden Objektes unmittelbar löschen. Eine 82-jährige Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf 200,00 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach sachdienlichen Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790 oder jeder anderen Polizeidienststelle optional auch via Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Torsten Blauch Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell