Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle des Wertstoffhofes in Neppermin (PHR Heringsdorf/Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Heringsdorf (ots)

In den Morgenstunden des 29.09.2020 wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Vorpommern-Greifswald und der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg starke Rauchentwicklung und ein Brand auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Neppermin gemeldet. Aus bisher nicht abschließend feststellbarer Brandursache war eine 180 qm-große Lagerhalle in Brand geraten. In der Halle waren zum Zeitpunkt 150 Tonnen Papier und Leichtverpackungen gelagert, die den Hallenbrand in voller Ausdehnung begünstigten. Insgesamt waren 60 Kameraden von 8 Feuerwehren mit der Brandbekämpfung vor Ort eingesetzt. Der Brand wurde gegen 14:45 Uhr vollständig unter Kontrolle gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktueller Schätzung auf ca. 100.000 Euro. Ob die Statik der Lagerhalle durch die Brandwirkung in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte nicht unmittelbar geklärt werden. Aufgrund verschiedener Hinweise kann nach aktuellen Erkenntnissen eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Grund wurden die Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittler und eines Statikers zur Begutachtung der baulichen Substanz nach Brandwirkung ist für den Folgetag vorgesehen. Im Auftrag Torsten Blauch Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

