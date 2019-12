Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn

81-jähriger Max A. aus Burg auf Fehmarn wird vermisst

Lübeck (ots)

Seit Montag, 09.12.2019, um 07:00 Uhr wird der 81-jährige Herr Max A. an seiner Wohnanschrift vermisst. Herr A. ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Der Vermisste hat eine normale Statur, ein rundes Gesicht, grau-blaue Augen und trägt graues, fast weißes, kurzes Haar sowie eine Brille. Zur Bekleidung können keine Hinweise gegeben werden. Wer Herr A. gesehen hat oder sonst Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein unter der Rufnummer 04361-1055-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

