Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Reineke-Fuchs verliert Beute durch Wildunfall (PR Röbel/Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Ein kurioser Wildunfall ereignete sich am 29.09.2020, gegen 22:30 Uhr, auf der Landstraße 24 zwischen Wittstock und Röbel. Ein Fuchs hatte offenbar bei einem Beutezug auf einer Hühnerfarm bei Neukrug einem Ortsteil von Wredenhagen ein Huhn erbeutet. Der Fuchs näherte sich dann mit dem Huhn im Maul der späteren Unfallstelle. Das Gewicht der Beute behinderte den Fuchs offensichtlich beim Überqueren der Straße. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 33-jährigen Deutschen aus Röbel, der unverletzt blieb. An seinem PKW entstand nach dem Zusammenstoß mit Huhn und Fuchs ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Fuchs flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung, ließ aber das erbeutete Huhn zurück. Im Auftrag Torsten Blauch Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

