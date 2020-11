Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Langfinger aufgefunden

OffenburgOffenburg (ots)

Ein Langfinger ging den Beamten am Dienstagmittag gegen 14:45 Uhr ins Netz. Aus Sorge meldete ein aufmerksamer Zeuge den Polizeibeamten einen 37-jährigen Mann, der scheinbar weggetreten in einer Umkleidekabine in einem Kleidungsgeschäft in der Hauptstraße lag. Daraufhin nahmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Situation in Augenschein. Dabei fanden die Ordnungshüter den Enddreißiger in offenbar betäubter Verfassung auf. Bei einer anschließenden Personenkontrolle konnte Diebesgut in der Tragetasche des 37-Jährigen aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde der Mann vorläufig festgenommen und auf das örtliche Revier transportiert. Die Beamten haben nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell