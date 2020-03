Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Garage/Cannabis-Duftspur führt zu einer Gruppe

Meinerzhagen (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte, eine Garage am Dränkerkamp aufzubrechen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend wurden diverse Gegenstände aus einer Garage am Hohschlader Weg gestohlen, darunter Kleidung und Videorekorder.

Bei einer Personenkontrolle an der Oststraße stellte die Polizei am Samstag um 0.40 Uhr Cannabis und diverse Konsumhilfsmittel sicher. Die Beamten wurden aufmerksam, weil an einer Tankstelle ein extrem starker Geruch von Cannabis durch die Luft wehte. Die Duftspur führte zu einer elfköpfigen Gruppe in der Nähe. Die Polizeibeamten überprüften die Personalien und durchsuchten alle Personen. Ein 19-jähriger Meinerzhagener überreichte unaufgefordert einen Beutel mit Cannabisknospen. Bei seiner Durchsuchung kamen dann diverse Konsumutensilien zum Vorschein. Etwa einen Meter neben der Personengruppe, auf einem kleinen Grünstreifen, lagen drei weitere Beutel mit Cannabis und Ecstasy-Pillen. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 19-Jährigen. Die anderen Angetroffenen (24, 21 und 19 Jahre alt) taten völlig überrascht. Sie bekamen einen Platzverweis.

