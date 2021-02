Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Polizei hilft Frau bei Autosuche 3.2.21, 13 Uhr

Schramberg (ots)

Die Polizei in Schramberg war wieder einmal "Dein Freund und Helfer". Nicht nur die Verbrecherjagd ist Aufgabe der Polizei, sondern auch Hilfe leisten, wenn man einfach einmal nicht weiterweiß. Einer Frau aus dem Kreis Ludwigsburg ging es am Mittwoch in der beschaulichen Kleinstadt genau so, weil sie ortsunkundig war und nicht mehr wusste, wo sie in der Innenstadt ihr Auto geparkt hatte. Zwei hilfsbereite Beamte des Schramberger Polizeireviers machten sich sogleich auf die Suche und fanden den Mercedes der 80-Jährigen kurz darauf völlig unversehrt in der Oberndorfer Straße wieder. Glücklich und richtig erleichtert machte sich die Frau dann wieder auf den Heimweg.

