Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil), Am Steuer kurz eingenickt - Unfall 3.2.21

Rottweil-Neufra (ots)

Ein Sekundenschlaf am Steuer hat dazu geführt, dass am Mittwoch um die Mittagszeit ein 34 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Passiert ist das Nickerchen mit unangenehmen Folgen auf der B14 zwischen Rottweil und Spaichingen bei Neufra. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Renault entstand bei dem Unfall ein Schaden von 4000 Euro. Der 34-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell