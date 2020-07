Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebe kommen mit Hochprozentigem nicht davon/ Aufmerksam war ein Zeuge am Samstag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr betrat ein 39-Jähriger mit seiner Begleiterin einen Einkaufsmarkt. In dem Geschäft in der Telawiallee gingen sie zu den Regalen. Der Mann nahm Alkohol aus dem Regal und steckte zwölf Flaschen in seine Taschen. Seine Komplizin wollte dem Dieb Schutz geben und beobachtete das Geschehen im Markt. Nachdem der Mann und seine Bekannte die Taschen gefüllt hatten, verließen beide den Einkaufsmarkt. Den Whisky bezahlten sie nicht. Ein Zeuge hatte alles beobachtet. Er reagierte richtig und rief sofort die Polizei. Die fahndete und konnte die Täter in einem Bus dingfest machen. Die Beamten brachten den 39-Jährigen und seine 27 Jahre alte Komplizin auf die Dienststelle. Nach den Maßnahmen der Polizei kamen beide wieder auf freien Fuß. Sie erwarten nun Strafanzeigen.

