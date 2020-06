Polizei Hagen

POL-HA: 30 Autos im Stadtgebiet beschädigt

Hagen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 06.06.2020, kam es im Hagener Stadtgebiet zu 30 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Allein 24 Taten wurden im Laufe des Samstages aus dem Bereich Grazer Straße am Spielbrink gemeldet. Weitere 6 Taten wurden aus dem Bereich Fleyer Straße gemeldet. Die Fahrzeuge wurden zerkratzt. Es dürfte ein Schaden im fünfstelligen Euro Bereich entstanden sein. Nicht in allen Fällen können die Schäden durch Versicherungsleistungen abgedeckt werden. Wem sind in der Nacht zum Samstag verdächtige Umstände insbesondere im Bereich der Grazer Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (TR)

