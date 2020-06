Polizei Hagen

POL-HA: Korrektur zur Meldung Unfall mit Kind in Altenhagen vom 06.06.2020

Hagen (ots)

Leider hat sich der Fehlerteufel in die o.g. Meldung eingeschlichen. Das Datum des Ereignisses muss korrigiert werden. Unfalltag ist der 05.06.2020. Anbei der korrigierte Text.

Am Freitag, 05.06.2020, kurz vor 21:00 Uhr kam es auf der Wittekindstraße in Altenhagen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Ein 34 jähriger Hagener befuhr mit seinem VW die Wittekindstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus seiner Sicht unerwartet querte ein 7 jähriger Junge aus Hagen zwischen zwei abgeparkten PKW die Fahrbahn. Das sofort eingeleitete Bremsmanöver konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge wurde von seiner Mutter im Nachgang einem Arzt vorgestellt, nachdem er zunächst nur über leichte Bauchschmerzen klagte. Den genauen Unfallhergang muss nun das Hagener Verkehrskommissariat klären. (TR)

