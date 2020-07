Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto bei Erlenmoos.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 17.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Erlenmoos und Eichen. In einer Rechtskurve kam er am Waldrand zu weit nach rechts. Nachdem der Fahrer einen Grünstreifen durchfahren hatte, blieb er mit seinem VW an einer Baumwurzel hängen. Der Mann blieb unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Der Autofahrer kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges. Die Polizei aus Ochsenhausen (07352/202050) ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

