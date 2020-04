Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Glühender Holzkohlegrill im Wohnzimmer abgestellt - Zwei verletzte Personen

Lübeck (ots)

In Timmendorfer Strand hat eine siebenköpfige Familie am späten Freitagabend (03.04.) hochgiftiges Kohlenmonoxid eingeatmet. Zwei Familienmitglieder mussten ins Krankenhaus.

Gegen 18:00 Uhr grillte die siebenköpfige Familie gemeinsam in ihrem Garten. Anschließend stellten sie den noch glühenden Holzkohlegrill in ihre Wohnräume des Einfamilienhauses ab. Nach kurzer Zeit klagten mehrere Familienangehörige über starke Kopfschmerzen und wählten den Notruf. Die freiwillige Feuerwehr stellten mit einem Messgerät deutlich überhöhte CO2-Werte fest, die als gesundheitsgefährdend eingestuft wurden. Der Rettungswagen brachte einen 18- und einen 24-jährigen Familienangehörigen vorsorglich in ein Lübecker Krankenhaus. Die anderen fünf Familienmitglieder blieben zu Hause. Das Einfamilienhaus konnte nach Belüftung durch die Feuerwehr wieder betreten und genutzt werden. Die Straße wurde während der Rettungsarbeiten von der Polizei gesperrt.

Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell