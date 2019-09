Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Containerbrand auf dem Recyclinghof

Düsseldorf (ots)

Samstag, 21. September 2019, 10.32 Uhr Flinger Broich in Flingern Nord

Müllcontainer brannte mit starker Rauchentwicklung. Keine Verletzten.

Um 10.32 Uhr, am Samstagvormittag, wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände des Recyclinghofes am Flinger Broich gerufen. Dort brannte eine Restmüllpresse samt Inhalt mit einer starken Rauchentwicklung. Der Container wurde von den Einsatzkräften geöffnet und der Inhalt abgelöscht. Ein Mitarbeiter der Awista wurde vom Rettungsdienst gesichtet, war aber nicht verletzt. Das Umweltamt der Stadt Düsseldorf war ebenfalls an der Einsatzstelle. Für die Einsatzkräfte der Wachen von der Behrenstraße, der Hüttenstraße und der Posener Straße sowie dem Führungsdienst der Branddirektion war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

