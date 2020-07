Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Gebäude und Autos verunstaltet/ Am Wochenende besprühten Unbekannte in Kappel mehrere Fassaden und Autos mit Farbe.

Ulm (ots)

Wie die Polizei jetzt mitteilt, waren am Samstag oder Sonntag Schmierer in Kappel unterwegs. An mehreren Stellen am Bahndamm müssen sie zwischen 10.30 und 14.30 Uhr gesprüht haben. Von dem Täter wurde Sprühlack in schwarzer Farbe hinterlassen. So entstanden Schäden an Gebäuden und geparkten Fahrzeugen. Auch eine Glasscheibe einer Bushaltestelle warf der Unbekannte ein und sprühte dort. Die Polizei hat in allen Fällen die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Über die Schadenshöhe können die Beamten noch keine Angaben machen. Die Beamten des Polizeiposten Bad Schussenried 07371/9380 haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen die Täter.

Die Polizei gibt Tipps gegen Vandalismus: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Wert und Nutzen öffentlicher Einrichtungen. Machen Sie ihm klar, dass jede Beschädigung von uns allen bezahlt werden muss. Seien Sie Vorbild dabei, wie mit öffentlichem und privatem Eigentum umgegangen werden sollte. Bitte beachten Sie: Rat und Hilfe zum Thema "Vandalismus" finden Sie auch bei den Erziehungsberatungsstellen der Jugendämter. Darüber hinaus stehen Ihnen in den Jugendsachbearbeitern bzw. Jugendbeauftragten der Polizei jederzeit kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Informationen finden Sie auch unter www.aktion-tu-was.de

+++++1195072

