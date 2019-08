BPOL NRW: Weiterer Drogenfund durch Kölner Bundespolizei: 2000 Extasy Tabletten beschlagnahmt

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Weiterer Drogenfund durch Kölner Bundespolizei: 2000 Extasy Tabletten beschlagnahmt

Nachdem zurückliegende Woche die Kölner Bundespolizei vier Kilogramm Marihuana beschlagnahmte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4347599), wurde am Montagabend ein Mann mit ca. 2000 Extasy Tabletten festgenommen.

Gegen 20:00 Uhr befragte eine Streife der Bundespolizei einen 36-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er bereits als Betäubungsmittelkonsument bekannt war. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er früher vermehrt mit Drogen zu tun gehabt hätte, dies jetzt jedoch nicht mehr der Fall sei und forderte sie auf, in seiner Tasche nachzuschauen. Die Bundespolizisten nahmen "das Angebot" an und öffneten seinen Rucksack. Dabei kamen zwei verschweißte Beutel mit einer größeren Menge Tabletten zum Vorschein.

Die Polizisten nahmen den Mann aus Bonn fest und beschlagnahmten die Drogen. Bei den aufgefundenen Drogen handelt es sich um ca. 2000 Extasy Tabletten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Zuständigkeitshalber wurde der Tatverdächtige an die Kriminalpolizei Köln übergeben. Die Ermittlungen des KK 27 dauern an.

