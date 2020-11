Polizei Dortmund

POL-DO: Unter Androhung von Gewalt Bargeld erbeutet - Polizei sucht drei Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Drei Täter haben am Freitagabend (13.11.) in Huckarde unter Androhung von Gewalt das Bargeld zweier Jugendlicher erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen des Raubes.

Nach ersten Angaben trafen die beiden 14-Jährigen aus Dortmund gegen 19.30 Uhr zum ersten Mal an der Bahn-Haltestelle Insterburger Straße auf das Trio. Eine Person aus der Gruppe habe sich unvermittelt aggressiv gegenüber ihnen verhalten. Um einem Streit aus Weg zu gehen, betraten die jungen Männer die U 47 und fuhren in Richtung Westerfilde. An der nächsten Haltestelle - Huckarde Abzweig - stiegen sie wieder aus. Nach Verlassen der Bahn stellten die 14-Jährigen fest, dass auch das Trio ausgestiegen war und ihnen nun folgte. Aus Angst liefen sie los, wurden aber in der Straße Blumenkamp eingeholt. Dort forderten die Täter unter Androhung von Gewalt die Herausgabe ihrer Wertsachen. Ohne sich zu wehren händigten die beiden Dortmunder den Unbekannten Bargeld und Handy aus. Offensichtlich durch einen Zeugen aufgeschreckt, rannten die Tatverdächtigen zurück in Richtung Bahnhaltestelle. Die 14-Jährigen gingen in die entgegengesetzte Richtung, um ein erneutes Aufeinandertreffen zu verhindern.

Sie beschreiben die Täter wie folgt:

1.Person : etwa 160 cm groß, 14 bis 15 Jahre alt, von breiter Statur, trug eine dunkelgrüne Wellensteyn-Jacke

2.Person: ca. 175 cm groß, 14 bis 16 Jahre alt, schlanke Statur, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose mit weißen Längsstreifen

3.Person: etwa 165 cm groß, 14 bis 16 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Cargohose. Die Jacke hatte die Ziffer "8" aufgedruckt.

Alle Beteiligten sprachen akzentfrei Deutsch und trugen die Kapuzen ihrer Kleidung über den Kopf.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtigte Personen im Bereich der Straße Blumenkamp oder in der benannten U-Bahn beobachtet? Wer kann anhand der Personenbeschreibungen Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Zeugen, insbesondere der Mann, der die Notlage der Jugendlichen erkannt haben soll, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

