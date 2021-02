Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Heißes Fett löst Brandmelder aus (04.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder hat gegen 12 Uhr in der Alemannenstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. In einem Wohnhaus ging ein Brandmelder wegen starker Rauchentwicklung los. Eine ältere Frau hatte eine mit Fett gefüllte Pfanne auf ihrem eingeschalteten Herd vergessen, was zu starkem Qualm, jedoch nicht zu einer offenen Flamme führte. Die Feuerwehr nahm die Pfanne vom Herd und lüftete Wohnung und Haus durch, womit ihr Einsatz beendet war. Es gab keine Verletzten und keinen Sachschaden.

