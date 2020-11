POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall

Grebenhain - Am Montag (02.11.), gegen 17:00 Uhr, befuhren ein Jaguar-Land-Rover-Fahrer und ein BMW-Fahrer in einer Fahrzeugkolonne die Landesstraße 3181 von Ober-Moos in Richtung Bermuthshain. Der Land-Rover-Fahrer wollte in einen links befindlichen Feldweg abbiegen. Zur gleichen Zeit beschleunigte hinter ihm der BMW-Fahrer und begann den Überholvorgang. Während des Abbiege- / Überholvorganges stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.600 Euro

