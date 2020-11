Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall bei Bebra - Abschlussmeldung

FuldaFulda (ots)

Der 52 jährige Fahrzeugführer eines Pkw Kia aus Rotenburg befuhr am Dienstag, 03.11.2020, 22:15 Uhr bei Bebra die Auffahrt zur B27 Bebra-Mitte in Richtung Sontra. Hier ließ er zunächst ein anderes Fahrzeug passieren, um auf die B 27 einfahren zu können. Bei der anschließenden Auffahrt geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW-Sattelzug zusammen. Durch den Anprall wurde der Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 27 jährige Lkw Fahrer aus dem Landkreis Pinneberg erlitt einen Schock und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 114.000 EUR. Die B 27 war bis 02.50 Uhr aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

