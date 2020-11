POL-OH: Unfallmeldung aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Am Dienstagnachmittag (03.11.), gegen 14:30 Uhr, kam es auf der B 284 zwischen Wüstensachsen und der Wasserkuppe zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen, darunter auch ein 11-jähriges Kind, leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand beabsichtigte die 50-jährige Fahrerin eines Pkw Renault, aus Richtung Reulbach kommend, nach links, auf die B 284 in Richtung Wüstensachsen zu fahren. Hierbei übersah sie einen aus dieser Richtung kommenden Pkw Ford und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl die Fahrerin des Pkw Renault, als auch die Fahrerin des Pkw Ford, sowie deren mitfahrende 11-jährige Tochter, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Rettungswagen waren im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, in Höhe von insgesamt ca. 16.000 EUR.

