Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Nentershausen-Süß

FuldaFulda (ots)

Am Dienstag, 03.11.2020, bemerkte eine Bewohnerin um 22:12 Uhr einen beginnenden Kaminbrand im Dachgeschoss ihres Hauses und konnte dieses unverletzt verlassen. Kurz darauf befand sich der Dachstuhl des dreigeschossigen Fachwerkhauses bereits im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung befanden sich die Feuerwehren aus Nentershausen, Wildeck, Rotenburg und Bad Herfeld sowie die Werksfeuerwehr von Kali + Salz mit 80 Kräften vor Ort. Aufgrund der Reeteindeckung des Daches dauern die Löscharbeiten noch bis in die Morgenstunden an. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 EUR geschätzt.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

