Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser - Fahndung mit Hubschrauber

LK Gifhorn (ots)

Am Donnerstagvormittag (03.09.2020), gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizei Gifhorn ein Einbruch in ein Haus in Voitze gemeldet, zwei Täter wurden durch den Schwiegersohn der Eigentümer bei der Tatausführung überrascht. Sie flüchteten daraufhin zusammen mit einem dritten Täter in einem silbernen Audi A3 mit französischem Kennzeichen. Trotz einer Sofortfahndung mit 14 teils zivilen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber aus Hannover gelang den bislang unbekannten Männern die Flucht.

Im Laufe des Tages wurden in Tülau und Rühen noch zwei weitere Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet, ob auch diese Taten dem Trio zuzurechnen sind wird nun ermittelt.

Hinweise, speziell auf den Fluchtwagen mit dem französischen Kennzeichen CK-630-GX, nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371 890-0 entgegen.

