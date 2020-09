Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw Diebstahl

Gifhorn - Brahmstraße (ots)

Am 02.09.2020, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr, wurde in der Brahmstraße in Gifhorn ein BMW entwendet. Das schwarze M6 Cabriolet stand auf der Grundstückseinfahrt und wurde nach bisherigen Erkenntnissen widerrechtlich über das Keyless-Go System entriegelt. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371 980-0 entgegen.

