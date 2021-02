Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verdächtige Männer im Garten (04.02.2021)

Hüfingen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat die Beobachtung einer aufmerksamen Anwohnerin in der Schulstraße zu einem Einsatz der Polizei geführt. In einem Vorgarten eines Anwesens standen zwei unbekannte junge Männer mit dunklen Kapuzenpullis. Nachdem sie angesprochen wurden, flüchteten sie, worauf die Frau die Polizei verständigte. Die Beamten konnten am Wohnhaus der Anruferin nichts "Verdächtiges" feststellen und es ließ sich nicht klären, ob die Unbekannten etwas im Schilde führten. Trotzdem war der Anruf bei der Polizei richtig und wichtig, gerade im Hinblick auf den Anstieg der Wohnungseinbrüche in der dunklen Jahreszeit. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen oder, wie in diesem Fall, Personen, immer der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden, im Notfall über den Notruf 110. Weitere Tipps und Hinweise gibt es auch auf den Internet-Beratungsseiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell