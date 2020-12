Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erster Polizeihauptkommissar Johannes Polke - Der neue Wachleiter der Polizei in Neuss

NeussNeuss (ots)

Mit Beginn des neuen Jahres tut sich etwas bei der Polizeiwache Neuss.

Johannes Polke, 53 Jahre alt und gebürtiger Neusser, übernimmt fortan das Zepter an der Jülicher Landstraße 178. Übergeben wird es vom bisherigen Wachleiter Ulrich Hüvel.

Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Johannes Polke ist seit 1987 bei der Polizei des Landes NRW. Nach der Ausbildung führte ihn sein Weg zunächst nach Wuppertal und Bonn. 1992 wurde er in seine Heimatregion nach Neuss versetzt. Hier gelang dem Streifenbeamten Polke über die Funktion des Wachdienstführers der Karriereschritt zum Dienstgruppenleiter. Mit Ausnahme eines Jahres beim Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf blieb Johannes Polke dem Rhein-Kreis Neuss fortan treu. Erste Erfahrungen als Wachleiter sammelte er in Kaarst, wo er 2017 die Führung übernahm. Doch bereits ein Jahr darauf kehrte der erfahrene Polizist nach Neuss zurück und war als Dienstgruppenleiter bei der Einsatzleitstelle tätig.

Der Familienvater lebt inzwischen bereits viele Jahre in Grevenbroich-Hemmerden. Reisen und Motorradfahren zählen zu seinen Hobbies.

Als Regionalbeauftragter kommt Johannes Polke eine besondere Funktion zu. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Kommune und damit Bindeglied zwischen Polizei und Stadt. Seine Vertreterin ist Polizeihauptkommissarin Ilona Schliebs.

Der neue Wachleiter ist jetzt Chef der Polizeiwache - und des Bezirksdienstes Neuss. Zu seinen besonderen Aufgaben gehört unter anderem auch die polizeiliche Begleitung traditionsreicher Großveranstaltungen, wozu das Neusser Bürgerschützenfest sowie der Kappessonntagszug gehören.

Der Chef der Polizei, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Abteilungsleiter Polizei, Friedhelm Hinzen, freuen sich mit Johannes Polke einem solch erfahrenen Polizisten die Führung der Wache Neuss anzuvertrauen. Petrauschke: "Herrn Polke kenne ich nun schon einige Jahre und weiß, dass er Neuss bestens kennt. Er wird deshalb ein guter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die kommunalen Verantwortungsträger hier sein. Ich begrüße Herrn Polke herzlich in seinem neuen Amt und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Tätigkeit."

