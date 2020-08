Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 10.08.2020 , in der Zeit zwischen 15:33 Uhr und 19:39 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Ein dicker Ast drohte auf einen Wanderweg zu fallen . Da dieser Wanderweg mit der Drehleiter der Feuerwehr nicht zu befahren ist, konnte der Gefahrenbereich nur abgesichert werden. Die Beseitigung des Astes wurde an eine Fachfirma vergeben. Des weiteren galt es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug zweimal zu First Responder Einsätzen auszurücken. In beiden Fällen wurden Notfallpatienten erstversorgt und dem Rettungsdienst übergeben. 5 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell