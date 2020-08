Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

"Auflaufende Brandmeldeanlage in Ennepetal", "Verkehrsunfall" und "Brand am Gebäude"

Am Samstag, den 08.08.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:40 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in eine Firma in die Gewerbestraße alarmiert. Das Firmengebäude wurde durch einen Atemschutztrupp erkundet und kontrolliert. Produktionsbedingte Epoxidharzdämpfe sorgten für die ordnungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage. Die hauptamtliche Wache war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Kommandowagen im Einsatz. Der mitalarmierte Löschzug Milspe/Altenvoerde konnte in Bereitstellung am Gerätehaus verbleiben. Der Einsatz konnte für die insgesamt 14 Einsatzkräfte um 14:22 Uhr beendet werden.

Um 19:07 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall auf die B483 gerufen. Beim Eintreffen stellte sich schnell heraus, das lediglich ein Verkehrsschild beschädigt worden war und die Feuerwehr somit nicht tätig werden musste. Der Einsatz konnte für die Löschgruppe Külchen um 19:24 Uhr beendet werden.

Parallel wurde die hauptamtliche Wache und der Löschzug Milspe/Altenvoerde zu einem vermuteten Brand an einem Gebäude in die Ulmenstraße alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger, bemerkte eine Rauchentwicklung im Bereich zwischen der Kölnerstraße und der Ulmenstraße. Es wurde eine großräumig Erkundung durchgeführt, jedoch konnte kein Schadenfeuer ausfindig gemacht werden. Der Einsatz konnte für die insgesamt 14 Einsatzkräfte um 19:32 Uhr beendet werden.

