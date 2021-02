Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Corona-Kontrolle führt zum Auffinden von Drogen (04.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil sie sich trotz Ausgangssperre gegen 20.30 Uhr im Freien aufhielten, haben Angestellte des Ordnungsamtes mehrere Jugendliche in der Mozartstraße kontrolliert. Bei einem 16-Jährigen fanden sie Drogen und eine Bankkarte, die nicht ihm gehörte. Sie brachten den jungen Mann zur Polizei, die ihn später in die Obhut seiner Mutter übergab. Die Beamten ermitteln gegen den 16-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und müssen auch noch klären, wie der Jugendliche in den Besitz einer fremden Bankkarte kam.

