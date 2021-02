Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Emmingen-Liptingen (Lkr. Tuttlingen) Unfälle durch Straßenglätte: Pkw-Fahrerin bei Emmingen-Liptingen leicht verletzt (04.01.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Mehrere witterungsbedingte Unfälle aufgrund von Straßenglätte haben sich am Donnerstagmorgen im Bereich des Landkreises Tuttlingen ereignet. In den meisten Fällen kamen Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihren Pkw ins Rutschen und prallten gegen Bäume oder Leitschienen. Dabei blieb es zumeist bei Blechschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Eine 49-jährige Frau erlitt hingegen leichte Verletzungen bei einem witterungsbedingten Unfall gegen 07.00 Uhr mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 491 bei Emmingen-Liptingen. Die 49-jährige Nissan-Fahrerin war auf der B 491 von Emmingen kommend in Richtung Seltenbacher Hof unterwegs. Aufgrund eines vorhergehenden Unfalls stand dort nach der Kurve ein 51-jähriger Daimler-Fahrer. Nach Erkennen der Unfallstelle bremste die 49-Jährige sofort ab. Wegen der glatten Fahrbahn gelang ihr der Bremsversuch jedoch nicht und sie rutschte mit ihrer rechten Fahrzeugseite auf das Heck des Daimler. Durch den Aufprall und die Straßenglätte wurde der Nissan anschließend noch nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und prallte gegen einen Mitsubishi, dessen Fahrer vom Seltenbacher Hof kommend in Richtung Emmingen unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Der Daimler war noch fahrbereit, der Mitsubishi und der Nissan wurden abgeschleppt.

