Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum und flüchtet - Zeugenaufruf

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (13.12., 21.30 Uhr) ereignete sich auf der Paderborner Straße, zwischen Friedrichsdorf und Verl, ein Alleinunfall eines bislang unbekannten Pkw-Fahrers, welcher nach der Kollision mit einem Baum zu Fuß flüchtete.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, befuhr der Fahrer eines blauen Ford Fiesta die Paderborner Straße aus Friedrichsdorf kommend, in Richtung Verl. Unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich zum Dürerweg kam der Ford-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum, überschlug sich mehrfach und kam abschließend links der Fahrbahn, im Straßengraben, zum Stehen.

Ein Zeuge passierte nach dem Geschehen die Unfallstelle und verständigte die Polizei. Zu dem Zeitpunkt war der Fahrer des am Unfallort verbliebenen Ford mit Paderborner Kennzeichen bereits flüchtig, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Da aufgrund der erheblichen Beschädigungen des Fahrzeugs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer schwerere Verletzungen zugezogen hatte und sich noch im Nahbereich hätte aufhalten können, wurden durch Polizei- und Feuerwehrkräfte umgehende und umfangreiche Suchmaßnahmen veranlasst. Die Maßnahmen liefen bis tief in die Nacht und wurden gegen 02.00 Uhr abgebrochen. Die weiteren Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an.

Der bei dem Verkehrsunfall stark beschädigte Ford wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der Gesamtsachschaden wird auf 10 700 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den Fahrer des Ford Fiesta geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell