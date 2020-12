Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus am Emssee - Zeugen für Sachbeschädigung gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am vergangenen Wochenende (11.12. - 12.12.) haben unbekannte Vandalen einen nicht unerheblichen Sachschaden an einem Café an der Paul-Schmitz Straße (Flora Westfalica) verursacht.

Insgesamt wurden durch die bislang unbekannten Täter acht Leuchten des am See liegenden Cafés beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auch 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am späten Freitagabend oder in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

