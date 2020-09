Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth- Pkw landet im Straßengraben

Wallmenroth (ots)

Am 25.09.2020, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 41-jährige Mann mit seinem Fahrrad die kurvenreiche B 62 aus Wallmenroth kommend in Richtung Wissen. Als die nachfolgende 29-jährige Fahrzeugführerin den Radfahrer erkannte, bremste sie zu stark ab und kam infolge der nicht angepassten Geschwindigkeit ausgangs einer Linkskurve ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Telefonmast und blieb schließlich im Straßengraben liegen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 5000EUR. Radfahrer und die junge Fahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

