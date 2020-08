Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 5

Ludwigslust (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 5 nahe Ludwigslust sind am Donnerstagnachmittag drei Autoinsassen schwer verletzt worden. An der Einmündung nach Hornkaten ereignete sich gegen 14 Uhr ein Auffahrunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Während die Fahrer beider Fahrzeuge jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden, ist die Beifahrerin eines der beiden Autos mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 5 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 50.000 Euro beziffert wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell