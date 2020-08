Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin kam bei Zusammenstoß mit PKW ums Leben (Erstmeldung)

Ludwigslust (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rastow ist am Donnerstagvormittag eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Gegen 10:50 Uhr kam es in der Ortslage zu einem Zusammenstoß mit einem PKW. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Auch die Unfallursache ist noch unklar.

