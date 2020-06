Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Streife am Blausteinsee

Eschweiler (ots)

Am Freitagnachmittag (26.06.2020) bestreiften Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes Eschweiler das Gelände um den Blausteinsee und zeigten Präsenz. In der jüngsten Vergangenheit kam es mehrfach zu Bürgerbeschwerden über Lärmbelästigung und Vermüllung insbesondere auf dem Parkplatz. Am Freitag gab es keinen Anlass zum Einschreiten. Die Polizisten führten Bürgergespräche und werden den Bereich weiterhin im Auge behalten und nach dem Rechten sehen. (fp)

