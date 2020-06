Polizei Aachen

POL-AC: Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest

Aachen (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.06.2020) gegen 16.10 Uhr kontrollierten Polizisten im Stadtpark einen verdächtigen Mann. Bei seiner Durchsuchung und in einer Bauchtasche, die er beim Erblicken der Polizisten fallen gelassen hatte, fanden die Beamten über 150 Bubbles (Verkaufseinheiten) mit Drogen. In unmittelbarer Nähe fanden die Polizisten zudem noch eine weitere Tasche mit einer großen Menge Münzgeld. Der Tatverdächtige gab an, dass ihm diese nicht gehören würden und er lediglich Konsument und kein Dealer sei. Die Beamten nahmen den einschlägig bekannten 38-jährigen Mann fest, stellten die Drogen und das Münzgeld sicher und durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft anschließend seine Wohnung, allerdings ohne Ergebnis. Ein Richter ordnete, nach der Einleitung eines Strafverfahrens, die Untersuchungshaft des Tatverdächtigen an. (fp)

