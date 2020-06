Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag: Nach Polizeieinsatz am Freitag im Tagebau Garzweiler sind alle Personen entlassen

Aachen/Garzweiler (ots)

Am gestrigen Freitag war die Polizei am Braunkohletagebau im Einsatz, weil Personen in den Tagebau Garzweiler eingedrungen und auf Bagger und Bandanlagen geklettert waren. Die Besetzer verließen die Bagger zum Teil freiwillig oder wurden durch die Polizei widerstandslos heruntergeführt oder abgeseilt.

Da keine der Personen ihre Identität freiwillig preisgeben wollte, wurden sie zwecks Identitätsfeststellung zum Gewahrsam nach Aachen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen im Laufe der Nacht zum Samstag (27.06.) entlassen. (DZ)

