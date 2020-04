Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Staubsaugerautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

In zwei Nächten in dieser Woche brachen Unbekannte Münzfächer von Staubsaugerautomaten an Tankstellen auf. Von Sonntag auf Montag wurden ein Automat in der Lageschen Straße und von Dienstag auf Mittwoch zwei Automaten im Detmolder Weg angegangen. Es wurden jeweils kleine Bargeldsummen erbeutet. Hinweise zu den Vorfällen geben Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 bekannt.

