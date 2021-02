Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei stellt 13 Verstöße gegen Corona-Verordnung fest 4.2.21

Rottweil (ots)

Bei Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz hat die Polizei am Donnerstagnachmittag 13 Verstöße aufgenommen, die jetzt als Anzeige zu der Bußgeldbehörde geschickt werden. Die Rottweiler Polizei, die von Beamten des Polizeipräsidiums "Einsatz" aus Göppingen unterstützt worden war, achteten besonders auf das Ansammlungsverbot, das vor allem unter Jugendlichen oft missachtet wird. Im Spalierweg trafen sie auf eine Gruppe mit fünf Heranwachsenden, die sich dort aufhielten. Vier junge Männer ertappten sie in der Ruhe-Christi-Straße, wovon zwei gleich Reißaus nahmen, als sie die Beamten erkannten. Eine weitere Gruppe trafen sie in der Engelgasse an. Wie sich jetzt herausstellte, gaben einige der jetzt Erwischten falsche Personalien an. Sie werden nun zusätzlich wegen einem Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz angezeigt. Die Polizei weist dringend darauf hin, dass die Bestimmungen der Corona-Verordnung eingehalten werden. Wie bereits angekündigt, finden auch zukünftig regelmäßig weitere Kontrollen statt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell