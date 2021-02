Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeieinsatz nach Kurzschluss

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein technischer Defekt an einer S-Bahn hat am gestrigen Mittwochnachmittag (03.02.2021) einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Haltepunkt Nürnberger Straße ausgelöst. Mehrere Reisende alarmierten zunächst gegen 14:30 Uhr die Polizei, da sie während der Fahrt einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Fellbach und Nürnberger Straße laute Knallgeräusche am Zug wahrgenommen hatten. Ursache hierfür war nach derzeitigem Kenntnisstand ein Stromüberschlag zwischen der Oberleitung und dem Stromabnehmer der S-Bahn. Mit der Ankunft des Zuges am Haltepunkt Nürnberger Straße wurde dieser gestoppt und die Fahrgäste konnten die Schnellbahn unverletzt verlassen. Aufgrund des technischen Defekts kam es im betroffenen Bereich in der Folge zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell