Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

SchwelmSchwelm (ots)

Am Freitag, den 27.11.2020, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Schwelmer auf seinem Mofa die Frankfurter Straße bergab in Fahrtrichtung Möllenkotter Straße. Gleichzeitig beabsichtigte ein 54-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw VW Golf aus dem Otfried-Preußler-Weg nach links auf die Frankfurter Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Mofafahrer und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Mofa wurde durch einem Abschleppdienst von der Unfallörtlichkeit verbracht. Der 16-jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Schwelmer Krankenhaus eingeliefert.

