Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schwerer Arbeitsunfall in Ennepetal

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 25.11. wurde die Polizei, gegen 15:30 Uhr, über einen schweren Arbeitsunfall in einem Logistikzentrum eines Autoteilezulieferers informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verunglückte ein 42-jähriger Ennepetaler bei Arbeiten an einer Anlage für Fördertechnik und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeiter und Familienangehörige werden durch Seelsorger betreut.

