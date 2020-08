Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Buntmetalldiebstähle auf DB-Gebiet - Sachschäden in Höhe von rund 5.000 EUR

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Bereits am Mittwoch oder Donnerstag und Freitag (26. - 28. August) kam es im Bereich zweier DB-Baustellen zu zwei Diebstählen von Buntmetall. Die Bundespolizei hat Ermittlungen dazu eingeleitet.

Gegen 13.30 Uhr fielen einem Spaziergänger am Samstag in einem Waldstück im Bereich des Gleisdreiecks Laim nahe der Baustelle zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke mehrere aufgeschnittene Kabelschläuche auf.

Informierte Bundespolizisten erkannten, dass diese mit Ästen abgedeckt waren. Zudem wurde eine beinahe abgerollte Kabeltrommel festgestellt, an der sich nur noch ein ca. 25 cm langes, intaktes Kabelstück befand. Die Trommel stammte von der nahen Baustelle. Die Schadenshöhe des Materialwertes wird auf rund 600 EUR geschätzt.

Bereits am Donnerstagabend informierte ein Mitarbeiter einer Baufirma die Bundespolizei darüber, dass im Bereich des Rangierbahnhofes Milbertshofen Erdungskabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG entwendet wurden.

Vor Ort konnten Beamte ermitteln, dass sechs Erdungskabel im Gesamtwert von rund 4.200 EUR fehlten. Die Kabel waren am 27. August gegen 12:00 Uhr abgelegt und in der Folge, bis zur Feststellung am 28. August gegen 17.30 Uhr, entwendet worden.

In beiden Fällen hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen Buntmetalldiebstahls aufgenommen. Die Bundespolizeiinspektion München bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Diebstahl oder den Verbleib des entwendeten Buntmetalls geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell