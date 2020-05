Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Müden/Aller

Müden/Aller (ots)

Müden/Aller, Hauptstraße 06.05.2020, 18.45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend in Müden/Aller ereignet hat.

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Müdener mit seinem Audi auf der Hauptstraße (L283) in Richtung Ettenbüttel. Auf Höhe der Sparkasse bog ein wartepflichtiger niederländischer Lkw-Fahrer mit Anhänger von der Ahnsener Straße (L299) auf die Hauptstraße ein. Dieser beabsichtigte, nach rechts in Richtung Ettenbüttel abzubiegen. Der Lkw-Fahrer übersah den vorfahrtberechtigten Audi-Fahrer. Der Audi-Fahrer musste ausweichen, fuhr dabei in die Bahnhofstraße ein und beschädigte hier einen Bordstein sowie einige seiner Pkw-Reifen. Der Lkw-Fahrer fuhr unerlaubt in Richtung Ettenbüttel weiter. Der Schaden am Audi wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Meinersen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05372/97850.

